Бруней привезет в Россию вторую команду. Кажется, это даже хуже, чем сбор без матча

Константин Алексеев — о встрече сборной России с «людьми из Брунея».

Когда казалось, что мы достигли дна в истории развития сборной сбором ради матча с Пакистаном, на который тот не приехал, то снизу постучались. Это был Бруней. «Мы приедем второй командой, основная сборная в отпуске», — заявили «СЭ» в федерации футбола этой страны. Роскошно.

Первый шок был, когда я открыл результаты матчей Брунея. Одно дело — весьма абстрактная информация о 184-м месте в рейтинге ФИФА, другое — 0:10 с Гонконгом, 0:7, 0:6, 0:6 — с Индонезией, 1:5 — с Майлайзией и Филиппинами. Это за последние два года.

На этом фоне Куба (со 167-го места) выглядела грандом: ничья с Гондурасом, победа над Суринамом Абены, всего 0:2 — с мощным Уругваем, 0:3 — с Чили.

Но даже кубинцев наши обыграли пешком — 8:0. Ок, трибуны в Волгограде заполнились, народ увидел сборную, порадовался голам. Как экзотика — сойдет. Куда более слабый Бруней представлялся уже перебором. Как пошутил Юрий Гаврилов: «Лучше бы со сборной Ваганьковского кладбища сыграли». Второй же состав Брунея — это совсем что-то запредельное.

Игроки сборной России Юрий Горшков, Данил Глебов, Иван Сергеев и Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пока даже страшно представить, как это будет выглядеть. В какой футбольной борьбе пройдет этот «поединок», с каким «настроем» будут «биться» футболисты, и какую пользу принесет им матч. Разве что статистику кто-то захочет набить в играх за национальную команду.

Особенно обидно за краснодарских болельщиков, которые с 2017 года ждали приезда сборной, и персонально за Сергея Галицкого, построившего шикарнейшую арену для встреч совсем другого накала.

Есть ощущение, что послевкусие может оказаться даже хуже, чем от сбора без матча. Надеемся, Бруней все же соблюдет условия контракта, где прописан приезд главной сборной. И что в 2025 году соперники будут куда серьезнее.

Я же пока в очередной раз выскажусь в пользу встреч национальной команды со сборной легионеров или с клубами: сыграть с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром» куда интереснее, чем с «людьми из Брунея».