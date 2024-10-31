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Сегодня, 18:00

Бруней привезет в Россию вторую команду. Кажется, это даже хуже, чем сбор без матча

Бруней отправит на матч с Россией полупрофессиональных футболистов
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Сборная Брунея отправит на матч с Россией вторую команду
Сборная Брунея отправит на матч с Россией вторую команду.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Константин Алексеев — о встрече сборной России с «людьми из Брунея».

Когда казалось, что мы достигли дна в истории развития сборной сбором ради матча с Пакистаном, на который тот не приехал, то снизу постучались. Это был Бруней. «Мы приедем второй командой, основная сборная в отпуске», — заявили «СЭ» в федерации футбола этой страны. Роскошно.

Первый шок был, когда я открыл результаты матчей Брунея. Одно дело — весьма абстрактная информация о 184-м месте в рейтинге ФИФА, другое — 0:10 с Гонконгом, 0:7, 0:6, 0:6 — с Индонезией, 1:5 — с Майлайзией и Филиппинами. Это за последние два года.

Футболисты сборной России радуются голу Федора Чалова (№ 9) в&nbsp;матче с&nbsp;Белоруссией (4:0). 7&nbsp;июня 2024 года. Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Почему не Сочи?

На этом фоне Куба (со 167-го места) выглядела грандом: ничья с Гондурасом, победа над Суринамом Абены, всего 0:2 — с мощным Уругваем, 0:3 — с Чили.

Но даже кубинцев наши обыграли пешком — 8:0. Ок, трибуны в Волгограде заполнились, народ увидел сборную, порадовался голам. Как экзотика — сойдет. Куда более слабый Бруней представлялся уже перебором. Как пошутил Юрий Гаврилов: «Лучше бы со сборной Ваганьковского кладбища сыграли». Второй же состав Брунея — это совсем что-то запредельное.

Игроки сборной России Юрий Горшков, Данил Глебов, Иван Сергеев и Федор Чалов
Игроки сборной России Юрий Горшков, Данил Глебов, Иван Сергеев и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пока даже страшно представить, как это будет выглядеть. В какой футбольной борьбе пройдет этот «поединок», с каким «настроем» будут «биться» футболисты, и какую пользу принесет им матч. Разве что статистику кто-то захочет набить в играх за национальную команду.

Особенно обидно за краснодарских болельщиков, которые с 2017 года ждали приезда сборной, и персонально за Сергея Галицкого, построившего шикарнейшую арену для встреч совсем другого накала.

Валерий Карпин. Все, кто хочет сыграть со сборной России: Сейшелы, Сьерра-Леоне, ЦАР, Афганистан и не только

Есть ощущение, что послевкусие может оказаться даже хуже, чем от сбора без матча. Надеемся, Бруней все же соблюдет условия контракта, где прописан приезд главной сборной. И что в 2025 году соперники будут куда серьезнее.

Я же пока в очередной раз выскажусь в пользу встреч национальной команды со сборной легионеров или с клубами: сыграть с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром» куда интереснее, чем с «людьми из Брунея».

Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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