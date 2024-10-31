В РФС заявили, что по договору Бруней обязан прислать основную сборную на матч с Россией

В службе коммуникаций РФС сообщили о деталях договоренности с Футбольной ассоциацией Брунея относительно матча со сборной России.

«Согласно договору на проведение матча Россия — Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной», — заявили в организации.

Ранее «СЭ» сообщил, что в Брунее намерены отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата, так как основной состав находится в отпуске.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.