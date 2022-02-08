Жена Большунова о победе мужа на Олимпиаде: «Он меня еще спросил: «Ну как, тебе понравилось?» Я ответила: «Да, хочу еще!»

Жена Большунова рассказала о своих эмоциях после победы мужа в скиатлоне на Олимпиаде

Анна Большунова, жена российского лыжника Александра Большунова, в интервью «СЭ» рассказала о своих эмоциях после победы мужа в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Как и где вы смотрели скиатлон?

— У нас дома, ко мне еще прилетели родители, чтобы поддержать. Эмоции непередаваемые, мы так долго этого ждали! Саша мне позвонил буквально через 10-15 минут после финиша. Он был в шоке, и я вместе с ним!

— Что вы ему сказали?

— Да какие слова, там были в основном слезы радости... Он меня еще спросил: «Ну как, тебе понравилось?» Я ответила: «Да, хочу еще!»

— Вы обычно везде ездите вместе, почему в Пекине вас нет?

— Я полетела бы не в качестве спортсмена и жила бы очень далеко от него. У нас бы все равно не было возможности видеться. На Олимпиаде все очень строго с тестами, проживанием и тому подобным. Так что жду Сашу дома с нетерпением!