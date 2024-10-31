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Сегодня, 20:30

ИИХФ планирует сделать КХЛ лигой третьего сорта. За игру в России хоккеистов будут жестко наказывать

ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ).
Фото Global Look Press
Пока это только инсайд, но официальный документ примут в ближайшее время.

Разбирательства после побега из «Сочи» словацкого форварда Михала Криштофа, который наплевал на действующий контракт с клубом и подписал контракт в Швейцарии, получили продолжение.

Случившийся прецедент вскрыл возникший после отделения КХЛ от Федерации хоккея России, а следовательно, и ее выхода из системы Международной федерации хоккея (ИИХФ) нарыв. Соглашения, подписанные в России, юридически не мешают хоккеистам покинуть клуб и перейти в другие команды. Так, собственно, и поступил Криштоф, который уже провел шесть матчей за «Лангнау Тайгерс».

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ИИХФ спокойно отреагировала на скандальный переход нападающего, словно словак не совершил ничего вопиющего. Противоположную реакцию от федерации наблюдали, когда ЦСКА подписал, а КХЛ признала контракт вратаря Ивана Федотова, который имел незакрытые обязательства с «Филадельфией». Армейцам выписали драконовские санкции и денежные штрафы.

Побег Криштофа и мягкая ответная реакция ИИХФ спровоцировали опасения о других случаях отъездов игроков с действующими контрактами в КХЛ. Они только укрепились после проектов нововведений в регламенте Международной федерации, о которых стало известно 30 октября в публикации E.H.C. Alliance в социальной сети Х (бывший Twitter).

После отделения КХЛ ИИХФ в ближайшее время планирует ввести чрезвычайное законодательство. По обновленному регламенту мировые лиги поделены на три категории:

— лиги — члены ИИХФ (Швеция, Швейцария, Финляндия, Германия, Чехия, Словакия и другие);
— лиги, не входящие в состав ИИХФ, но признанные федерацией (НХЛ);
— другие лиги, не входящие в состав ИИХФ (КХЛ, канадская BCHL).

Михал Криштоф (№10).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нововведение позволит избежать спорных ситуаций наподобие дела Криштофа. Хоккеист, имеющий контракт с клубом первой категории в случае подписания договора с командой третьей категории получит дисквалификацию на шесть месяцев от участия в международных матчах. Бан коснется и выступления за сборную: в течение трех лет провинившийся хоккеист не сыграет на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Однако все уточнения регламента работают только в пользу ИИХФ и лиг ее членов. Юридические права КХЛ, которая не входит в состав организации, только ослабли.

Официальных сообщений от ИИХФ пока не поступило, но, очевидно, это дело времени. Организация заняла выгодную позицию и только обезопасила себя на случай появления будущих мятежников — последователей Криштофа. К двуличию президента Люка Тардифа все уже успели привыкнуть за три года работы. По-хорошему, отношение к КХЛ и НХЛ со стороны ИИХФ должно быть равнозначным. Ведь детище Гэри Беттмэна так же не подчиняется Международной федерации, как и организация, возглавляемая Алексеем Морозовым. Только в одном случае ИИХФ готова встать на сторону клуба НХЛ («Филадельфия»), а в другом — не признает нарушение контракта с «Сочи».

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Хочется верить, что новые ограничения не повлекут серьезных изменений в контексте будущего КХЛ. Легионеры, подписывающие контракты в России, понимают, что дорога в свои сборные им почти наверняка закрыта. Или по спортивному принципу, если речь о Канаде или США, или по политическому, если вспоминать отношения с Финляндией, Швецией или Чехией. Новая порция угроз от ИИХФ не несет большого юридического смысла, а лишь только подчеркивает двуличие организации.

Фактически офис Тардифа своим решением только подтолкнет хоккеистов КХЛ к побегам в другие лиги. Открыта дорога для легального нарушения договоренностей между клубами разных чемпионатов. Международной организации, отвечающей за развитие и процветание хоккея по всему миру, стоило пресечь выходку Криштофа. Вместо этого ИИХФ в очередной раз дискредитировала саму себя, заняв нелогичную одностороннюю позицию.

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