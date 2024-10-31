ИИХФ планирует сделать КХЛ лигой третьего сорта. За игру в России хоккеистов будут жестко наказывать

Пока это только инсайд, но официальный документ примут в ближайшее время.

Разбирательства после побега из «Сочи» словацкого форварда Михала Криштофа, который наплевал на действующий контракт с клубом и подписал контракт в Швейцарии, получили продолжение.

Случившийся прецедент вскрыл возникший после отделения КХЛ от Федерации хоккея России, а следовательно, и ее выхода из системы Международной федерации хоккея (ИИХФ) нарыв. Соглашения, подписанные в России, юридически не мешают хоккеистам покинуть клуб и перейти в другие команды. Так, собственно, и поступил Криштоф, который уже провел шесть матчей за «Лангнау Тайгерс».

ИИХФ спокойно отреагировала на скандальный переход нападающего, словно словак не совершил ничего вопиющего. Противоположную реакцию от федерации наблюдали, когда ЦСКА подписал, а КХЛ признала контракт вратаря Ивана Федотова, который имел незакрытые обязательства с «Филадельфией». Армейцам выписали драконовские санкции и денежные штрафы.

Побег Криштофа и мягкая ответная реакция ИИХФ спровоцировали опасения о других случаях отъездов игроков с действующими контрактами в КХЛ. Они только укрепились после проектов нововведений в регламенте Международной федерации, о которых стало известно 30 октября в публикации E.H.C. Alliance в социальной сети Х (бывший Twitter).

После отделения КХЛ ИИХФ в ближайшее время планирует ввести чрезвычайное законодательство. По обновленному регламенту мировые лиги поделены на три категории:

— лиги — члены ИИХФ (Швеция, Швейцария, Финляндия, Германия, Чехия, Словакия и другие);

— лиги, не входящие в состав ИИХФ, но признанные федерацией (НХЛ);

— другие лиги, не входящие в состав ИИХФ (КХЛ, канадская BCHL).

Михал Криштоф (№10). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нововведение позволит избежать спорных ситуаций наподобие дела Криштофа. Хоккеист, имеющий контракт с клубом первой категории в случае подписания договора с командой третьей категории получит дисквалификацию на шесть месяцев от участия в международных матчах. Бан коснется и выступления за сборную: в течение трех лет провинившийся хоккеист не сыграет на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Однако все уточнения регламента работают только в пользу ИИХФ и лиг ее членов. Юридические права КХЛ, которая не входит в состав организации, только ослабли.

Официальных сообщений от ИИХФ пока не поступило, но, очевидно, это дело времени. Организация заняла выгодную позицию и только обезопасила себя на случай появления будущих мятежников — последователей Криштофа. К двуличию президента Люка Тардифа все уже успели привыкнуть за три года работы. По-хорошему, отношение к КХЛ и НХЛ со стороны ИИХФ должно быть равнозначным. Ведь детище Гэри Беттмэна так же не подчиняется Международной федерации, как и организация, возглавляемая Алексеем Морозовым. Только в одном случае ИИХФ готова встать на сторону клуба НХЛ («Филадельфия»), а в другом — не признает нарушение контракта с «Сочи».

Хочется верить, что новые ограничения не повлекут серьезных изменений в контексте будущего КХЛ. Легионеры, подписывающие контракты в России, понимают, что дорога в свои сборные им почти наверняка закрыта. Или по спортивному принципу, если речь о Канаде или США, или по политическому, если вспоминать отношения с Финляндией, Швецией или Чехией. Новая порция угроз от ИИХФ не несет большого юридического смысла, а лишь только подчеркивает двуличие организации.

Фактически офис Тардифа своим решением только подтолкнет хоккеистов КХЛ к побегам в другие лиги. Открыта дорога для легального нарушения договоренностей между клубами разных чемпионатов. Международной организации, отвечающей за развитие и процветание хоккея по всему миру, стоило пресечь выходку Криштофа. Вместо этого ИИХФ в очередной раз дискредитировала саму себя, заняв нелогичную одностороннюю позицию.