Яковлев о победе сборной России по хоккею над Швейцарией: «Мы сыграли очень неплохо»
Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев высказался о победе команды над Швейцарией в матче мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине.
Сборная России обыграла Швейцарию со счетом 1:0.
— Отлично, что выиграли. Много ненужных удалений было. Это эмоции, первая игра. Поэтому были удаления. Свои плюсы есть — отработали меньшинство, неплохо выстояли. Вратарь наш здорово сыграл, спасибо ему. Для такого большого перерыва мы сыграли очень неплохо.
— Чувствовали перед матчем, что дебютанты переживают?
— Да, много ребят молодых впервые играют. Мы старались их поддержать. После первых смен это давление ушло.
— Сильно сказалось качество льда?
— Если честно, то на тренировках он намного хуже. Сегодня был достаточно неплохой лед. С каждым днем он будет становится только лучше.
— Швейцарцы чем-то удивили?
— Нет. Мы все знали и готовились. Это очень хорошая команда, быстрая. Мы очень серьезно готовились.
— Насколько серьезно сказалось то, что не было игровой практики?
— Сильно сказалось. Выпадаешь из игрового ритма.