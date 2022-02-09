Яковлев о победе сборной России по хоккею над Швейцарией: «Мы сыграли очень неплохо»

Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев высказался о победе команды над Швейцарией в матче мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине.

Сборная России обыграла Швейцарию со счетом 1:0.

— Отлично, что выиграли. Много ненужных удалений было. Это эмоции, первая игра. Поэтому были удаления. Свои плюсы есть — отработали меньшинство, неплохо выстояли. Вратарь наш здорово сыграл, спасибо ему. Для такого большого перерыва мы сыграли очень неплохо.

— Чувствовали перед матчем, что дебютанты переживают?

— Да, много ребят молодых впервые играют. Мы старались их поддержать. После первых смен это давление ушло.

— Сильно сказалось качество льда?

— Если честно, то на тренировках он намного хуже. Сегодня был достаточно неплохой лед. С каждым днем он будет становится только лучше.

— Швейцарцы чем-то удивили?

— Нет. Мы все знали и готовились. Это очень хорошая команда, быстрая. Мы очень серьезно готовились.

— Насколько серьезно сказалось то, что не было игровой практики?

— Сильно сказалось. Выпадаешь из игрового ритма.