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Сегодня, 13:14

Появилось видео курьезного гола Слепышева в ворота Швейцарии на Олимпиаде

Роман Шишов
Корреспондент
Антон Слепышев.
Фото Reuters

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев стал автором первого гола мужской хоккейной сборной на Олимпиаде в Пекине. Он отличился в самом конце первого периода матча группового турнира против Швейцарии.

После его броска шайба попала в ворота рикошетом от ноги швейцарского хоккеиста Энцо Корви. Передачу записали Кириллу Семенову.

Видео гола опубликовано в Twitter ЦСКА.

Сборная России выступает в группе B. В следующем матче (11 февраля) Россия сыграет с Данией, 12 февраля — со сборной Чехии.

Антон Слепышев
Сборная России по хоккею
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