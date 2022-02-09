Появилось видео курьезного гола Слепышева в ворота Швейцарии на Олимпиаде
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев стал автором первого гола мужской хоккейной сборной на Олимпиаде в Пекине. Он отличился в самом конце первого периода матча группового турнира против Швейцарии.
После его броска шайба попала в ворота рикошетом от ноги швейцарского хоккеиста Энцо Корви. Передачу записали Кириллу Семенову.
Видео гола опубликовано в Twitter ЦСКА.
Сборная России выступает в группе B. В следующем матче (11 февраля) Россия сыграет с Данией, 12 февраля — со сборной Чехии.
Антон Слепышев забрасывает первую шайбу нашей сборной на Олимпиаде! ??? pic.twitter.com/wWDqZPxsYR— ХК ЦСКА Москва (@hccska) February 9, 2022
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