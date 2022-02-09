Появилось видео курьезного гола Слепышева в ворота Швейцарии на Олимпиаде

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев стал автором первого гола мужской хоккейной сборной на Олимпиаде в Пекине. Он отличился в самом конце первого периода матча группового турнира против Швейцарии.

После его броска шайба попала в ворота рикошетом от ноги швейцарского хоккеиста Энцо Корви. Передачу записали Кириллу Семенову.

Видео гола опубликовано в Twitter ЦСКА.

Сборная России выступает в группе B. В следующем матче (11 февраля) Россия сыграет с Данией, 12 февраля — со сборной Чехии.