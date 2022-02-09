Президент ОКР Поздняков прокомментировал решение Вяльбе объявить бойкот норвежским СМИ

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу того, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот СМИ из Норвегии.

— Сегодня Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ из-за их не очень красивых публикаций. Как вы к этому относитесь?

— Елена Валерьевна всегда эмоционально реагирует на такие вещи, когда пытаются задеть ее спортсменов. На самом деле я ее всегда поддерживаю в этом, потому что она всегда искренне болеет за своих ребят. Мне это очень нравится, потому что это действительно показывает, что она тренер с большой буквы.

Ранее Inside The Games сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.