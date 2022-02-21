Елена Вяльбе: «Спасибо Китаю за этот спортивный праздник в такое сложное для всего мира время»

Вяльбе поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в своем Instagram подвела итоги Олимпиады в Пекине. На Играх российские лыжники завоевали 11 медалей.

«Вот и подошли к концу XXIV зимние Олимпийские игры! Спасибо Китаю за этот спортивный праздник в такое сложное для всего мира время!

Огромное спасибо всей нашей команде! Спортсмены, тренеры, сервис, врачи, массажисты, сотрудники Федерации и регионы России — все выложились максимально!" - написала Вяльбе.

Она также поблагодарила всех, кто поддерживал олимпийцев.

«Большое спасибо Олимпийскому комитету России, Министерству спорта России, Центру спортивной подготовки (ЦСП) и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА)!

Но отдельное спасибо хочу сказать родителям спортсменов за таких детей! Низкий им всем поклон! Уважаемые болельщики! Спасибо всем вам за поддержку, за теплые слова, за то, что верите в нас!" - добавила Вяльбе.