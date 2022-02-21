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Сегодня, 08:57

Большунов дал потрогать Губерниеву свои медали после завершения Олимпиады-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Спортивный Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что лыжник Александр Большунов разрешил разрешил ему потрогать олимпийские медали.

«Большунов все же дал медали потрогать!!! Мужик сказал — мужик сделал», — написал комментатор в Instagram.

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Напомним, что после первой победы лыжника на Олимпиаде-2022 в скиатлоне Губерниев попросил потрогать золотую медаль, но Большунов отказал. Однако дал обещание, что после 19 февраля, когда у лыжников завершится олимпийский турнир, он обязательно даст посмотреть свою награду.

По итогам Олимпиады в Пекине Большунов выиграл три золотые медали, в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км, одну серебряную в классической разделке и одну бронзовую в командном спринте.

Олимпиада
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Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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