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Сегодня, 14:41

«Советы мне не нужны». Вероника Степанова отреагировала на попадание в состав на эстафету на Олимпиаде

Лыжника Степанова высказалась о попадании в состав на эстафету на Олимпиаде
Виктория Кравченко
Вероника Степанова.
Фото Instagram

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Instagram опубликовала пост по поводу ее включения в состав женской сборной России на эстафету на Олимпиаде в Пекине. Гонка пройдет завтра, 12 февраля.

«В субботу самая главная гонка моей пока скромной карьеры. Спасибо за доверие! Как всегда, отдам на лыжне все, что у меня есть. Чего у меня нет, так это волнения (извините, я повторяюсь). Надеюсь, это даст мне некое, пусть небольшое, преимущество. Простите, советы, даже самые благие, мне не нужны — воздержитесь. Пожелайте нам удачи и усаживайтесь перед телевизорами/смартфонами», — написала Степанова.

Ранее стал известен состав женской сборной России на олимпийскую эстафету в Пекине. Ступак и Непряева проведут гонку классическим стилем, Сорина и Степанова — свободным.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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