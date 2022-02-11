«Советы мне не нужны». Вероника Степанова отреагировала на попадание в состав на эстафету на Олимпиаде

Лыжника Степанова высказалась о попадании в состав на эстафету на Олимпиаде

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Instagram опубликовала пост по поводу ее включения в состав женской сборной России на эстафету на Олимпиаде в Пекине. Гонка пройдет завтра, 12 февраля.

«В субботу самая главная гонка моей пока скромной карьеры. Спасибо за доверие! Как всегда, отдам на лыжне все, что у меня есть. Чего у меня нет, так это волнения (извините, я повторяюсь). Надеюсь, это даст мне некое, пусть небольшое, преимущество. Простите, советы, даже самые благие, мне не нужны — воздержитесь. Пожелайте нам удачи и усаживайтесь перед телевизорами/смартфонами», — написала Степанова.

Ранее стал известен состав женской сборной России на олимпийскую эстафету в Пекине. Ступак и Непряева проведут гонку классическим стилем, Сорина и Степанова — свободным.