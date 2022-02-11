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Сегодня, 14:27

Финский эксперт заявил, что диктор помогал Непряевой во время гонки на Олимпиаде в Пекине

Финский эксперт обвинил диктора в помощи Непряевой во время гонки на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко
Наталья Непряева.
Фото AFP

Финский тренер по лыжным гонкам Вейкко Анттонен считает, что диктор в ходе женской разделки на Олимпиаде в Пекине помогал россиянке Наталье Непряевой громкими репликами.

Финн считает, что Непряева получила несправедливое преимущество в борьбе за бронзу с финкой Кристой Пярмякоски.

«Деятельность диктора была запрещенной, учитывая правила. Сборная Финляндии должна это опротестовать. Ну или судьи должны вмешаться и провести независимое расследование», — цитирует Анттонена Ilta-Sanomat.

Ранее стал известен состав женской сборной России на олимпийскую эстафету в Пекине. Ступак и Непряева проведут гонку классическим стилем, Сорина и Степанова — свободным.

Олимпиада
Наталья Непряева
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