Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о правильной экипировке спортсменов на скиатлон

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как правильно одеться спортсменам на скиатлон на Олимпиаде в Пекине.

«Думаю, спортсменки должны быть как минимум в защитном термобелье под комбинезоном. Скорее всего, нос и щеки будут заклеивать, чтобы не отморозить. Здесь многие спортсмены, тренеры и сервисеры катаются в носках с подогревом, и я не удивлюсь, если на гонку спортсменки наденут такие же носки. Возможно, перчатки с подогревом тоже будут использовать, две шапки. Вряд ли кто-то хочет пробежать одну гонку и на этом закончить выступления, но из-за пронизывающего ветра можно легко заболеть», — приводит слова Турышева «Чемпионат».

В субботу, 5 февраля, должен пройти женский скиатлон. В этот день в Пекине ожидаются мороз и сильный ветер. Гонка начнется в 10.45 по московскому времени.

Ранее стали известны стартовые номера российских лыжниц в скиатлоне.