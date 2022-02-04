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Сегодня, 18:33

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о правильной экипировке спортсменов на скиатлон

Анна Горшкова
Корреспондент

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как правильно одеться спортсменам на скиатлон на Олимпиаде в Пекине.

«Думаю, спортсменки должны быть как минимум в защитном термобелье под комбинезоном. Скорее всего, нос и щеки будут заклеивать, чтобы не отморозить. Здесь многие спортсмены, тренеры и сервисеры катаются в носках с подогревом, и я не удивлюсь, если на гонку спортсменки наденут такие же носки. Возможно, перчатки с подогревом тоже будут использовать, две шапки. Вряд ли кто-то хочет пробежать одну гонку и на этом закончить выступления, но из-за пронизывающего ветра можно легко заболеть», — приводит слова Турышева «Чемпионат».

В субботу, 5 февраля, должен пройти женский скиатлон. В этот день в Пекине ожидаются мороз и сильный ветер. Гонка начнется в 10.45 по московскому времени.

Ранее стали известны стартовые номера российских лыжниц в скиатлоне.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4597905-trener-sbornoj-rossii-po-lyzham-rasskazal-o-pravilnoj-odezhde-sportsmenov-na-skiatlon.html
Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Турышев
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