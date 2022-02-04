Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине.

— Открытие Олимпийских игр — это всегда что-то необычное и таинственное, — сказала Вяльбе «СЭ». — Все было очень красиво, мне понравилось! Главное, что было не затянуто. Больше всего мне понравились снежинки с маленьким факелом. Это очень трогательно!

— Не жалеете, что лично не смогли увидеть открытие?

— Нет, конечно, нет.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине официально стартовали. Соревнования продлятся до 20 февраля.