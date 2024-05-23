Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»

«Ахмат» в социальных сетях объявил о назначении Ахмата Кадырова на должность президента клуба.

«Новым президентом футбольного клуба «Ахмат» назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров», — говорится в сообщении.

Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов.

18-летний Ахмат Кадыров является сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Ранее стало известно, что Магомед Даудов покинул пост президента «Ахмата».

После 29 туров «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.