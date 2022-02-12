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Сегодня, 11:50

Ступак рассказала, что с трудом завершила свой этап лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что с трудом смогла завершить свой этап лыжной эстафеты 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

«В конце уже было мало сил, плюс понимала, что нужно уходить, а это еще больше давит по мышцам. До финиша я уже с трудом доехала», — приводит ТАСС слова Ступак.

Ступак выступила на первом этапе и завершила его на первом месте с отрывом от Германии в 1,5 секунды.

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете. В гонке приняли участие Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Источник: https://tass.ru/sport/13688665
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак (Белорукова)
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