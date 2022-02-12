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Сегодня, 15:42

Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок

Роман Шишов
Корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. Сегодня, 12 февраля, она в составе сборной России выиграла золото в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Также за команду выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

На момент победы Степановой исполнилось 21 год 39 дней. Она побила рекорд другой россиянки Юлии Чепаловой, которой было 21 год 60 дней), когда она выиграла золото Олимпиады.

Следующая женская гонка на Олимпиаде в Пекине пройдет 16 февраля — командный спринт классическим стилем.

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