«Я тоже хочу стать императрицей лыж». Российская лыжница Степанова попрощалась с Олимпиадой

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала в Instagram опубликовала пост, в котором попрощалась в Олимпиадой в Пекине.

21-летняя спортсменка выиграла золото в составе эстафетной четверки.

«Veni, vidi, vici! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех! И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей лыж», — написала Степанова.

Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля.