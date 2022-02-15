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Сегодня, 10:34

«Я тоже хочу стать императрицей лыж». Российская лыжница Степанова попрощалась с Олимпиадой

Российская лыжница Степанова заявила, что хочет стать императрицей лыж
Роман Шишов
Корреспондент
Вероника Степанова.
Фото AFP

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала в Instagram опубликовала пост, в котором попрощалась в Олимпиадой в Пекине.

21-летняя спортсменка выиграла золото в составе эстафетной четверки.

«Veni, vidi, vici! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех! И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей лыж», — написала Степанова.

Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля.

Вероника Степанова
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