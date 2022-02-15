«Я тоже хочу стать императрицей лыж». Российская лыжница Степанова попрощалась с Олимпиадой
Российская лыжница Степанова заявила, что хочет стать императрицей лыж
Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала в Instagram опубликовала пост, в котором попрощалась в Олимпиадой в Пекине.
21-летняя спортсменка выиграла золото в составе эстафетной четверки.
«Veni, vidi, vici! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех! И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей лыж», — написала Степанова.
Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля.
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