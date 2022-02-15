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Спицов: «После ответа на вопрос про Украину Холунн показал мне большой палец»

Спицов заявил, что норвежцы словно не тренировались перед Олимпиадой
Роман Шишов
Корреспондент

Российский лыжник Денис Спицов, выигравший золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине, рассказал о соперничестве с норвежцами и вопросе об Украине.

— Кстати, о норвежцах. Вы же в одном месте с ними проводили сбор перед Олимпиадой?

— Меня тогда удивило, что норвежцы словно вообще ничего не делают. Мы их ни разу не видели в тренажерном зале. На тренировках они катались по часу — часу пятнадцати, а мы — по два часа, с интервальными и все такое. Были такие мысли: ну вот, пахали-пахали, а сейчас приедем на Олимпиаду — и они у нас выиграют! Оказалось, что не совсем так (смеется).

— Вас не смутил вопрос на пресс-конференции от американского журналиста про отношения с Украиной?

— Обидно немного было. Мы же приехали сюда показывать результат, доказывать всему миру, что мы сильнейшая лыжная команда. Никаких мыслей о политике даже близко нет, мне это неинтересно обсуждать. А журналисты постоянно пытаются зацепить, поддернуть. Когда я ответил на пресс-конференции, мне Холунн показал большой палец. Даже их это все удивляет.

Денис Спицов. «После прошлой Олимпиады мне говорили, что зазвездился и у меня корона на голове». Откровенный Денис Спицов — о пути к золотым медалям
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