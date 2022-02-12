«Девчонки, вы просто супер!». Резцова эмоционально отреагировала на победу российских лыжниц в эстафете
Резцова заявила, что ее не волнует падение норвежек в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.
«Какие молодцы девчушки! Это очень здорово! У ребят уже было золото, у девчонок это первая награда. Вы просто супер! Нас не волнует падение норвежек. Главное, что мы не пали духом и продолжали работать. Это классно!», — сказала Резцова «СЭ».
Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.
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