Губерниев решил отпраздновать победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине песней «Нас не догонят»
Губерниев во время трансляции женской эстафеты на Играх в Пекине включил «Нас не догонят»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев во время трансляции женской эстафеты по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине попытался включить в эфире на «России 1» песню «ТаТу» «Нас не догонят».
Женская сборная России выиграла эстафету 4x5 км на Играх-2022.
В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Виктория Степанова.
Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции.
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