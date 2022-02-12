Губерниев решил отпраздновать победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине песней «Нас не догонят»

Губерниев во время трансляции женской эстафеты на Играх в Пекине включил «Нас не догонят»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев во время трансляции женской эстафеты по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине попытался включить в эфире на «России 1» песню «ТаТу» «Нас не догонят».

Женская сборная России выиграла эстафету 4x5 км на Играх-2022.

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Виктория Степанова.

Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции.