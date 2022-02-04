Стали известны стартовые номера российских лыжниц в скиатлоне

Непряева получила первый стартовый номер на женский скиатлон, Сорина — 9-я, Ступак — 15-я, Рыгалина — 20-я

Опубликован стартовый протокол на женский скиатлон в рамках соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Российские лыжницы получили следующие стартовые номера: Наталья Непряева — 1-я, Татьяна Сорина — 9-я, Юлия Ступак — 15-я и Анастасия Рыгалина — 20-я.

Места в стартовом протоколе были распределены согласно положению в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.

Всего в скиатлоне примут участие 65 спортсменок. Гонка пройдет в субботу, 5 февраля, начало — в 10.45 по московскому времени.