Стали известны стартовые номера российских лыжниц в скиатлоне
Непряева получила первый стартовый номер на женский скиатлон, Сорина — 9-я, Ступак — 15-я, Рыгалина — 20-я
Опубликован стартовый протокол на женский скиатлон в рамках соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Российские лыжницы получили следующие стартовые номера: Наталья Непряева — 1-я, Татьяна Сорина — 9-я, Юлия Ступак — 15-я и Анастасия Рыгалина — 20-я.
Места в стартовом протоколе были распределены согласно положению в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.
Всего в скиатлоне примут участие 65 спортсменок. Гонка пройдет в субботу, 5 февраля, начало — в 10.45 по московскому времени.
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