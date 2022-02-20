Тарасова назвала главное событие для России на Олимпиаде в Пекине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об итогах зимних Олимпийских игр для сборной России.

«Мне запомнилось, как человек выиграл три раза олимпийскую золотую медаль. Большунов — лучший российский спортсмен», — сказала Тарасова «СЭ».

Большунова завоевал пять олимпийских медалей в Пекине (три золота, серебро и бронзу).

Всего на Играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали и заняли девятое место.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля.