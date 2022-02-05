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«Непряевой удалось снять напряжение в команде». Дементьев — о значимости серебра в скиатлоне

Дементьев отреагировал на серебро Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх-2022
Микеле Антонов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал «СЭ» выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

«С удовольствием смотрел гонку! Рад за Непряеву! Настроение всей команды будет складываться из учета этого серебра. Так, Непряевой удалось снять напряжение в команде. Результат дает некую долю расслабленности, уверяет в том, что все делают правильно. Ожидаю медалей во всех гонках и у женщин, и у мужчин. Команда у нас боевая. Будем ждать, получать удовольствие. Не раз доказывали, что можно бороться даже с Терезой Йохауг», — сказал Дементьев «СЭ».

Ранее, 5 февраля, золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

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Олимпиада
Наталья Непряева
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