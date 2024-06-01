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«Пари НН» обыграл «Арсенал» и остался в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» — «Пари НН».
Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» на выезде победил тульский «Арсенал» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25 — 2:0.

Счет на 18-й минуте открыл Кирилл Боженов. На 58-й минуте преимущество нижегородцев удвоилось благодаря автоголу Эрвинга Ботака-Иобома.

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

В первом матче «Пари НН» уступил со счетом 1:2. По сумме двух матчей команда Илича выиграла противостояние и сохранила место в РПЛ. «Арсенал» в следующем сезоне продолжит выступать в первой лиге.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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