«Пари НН» обыграл «Арсенал» и остался в РПЛ

«Пари НН» на выезде победил тульский «Арсенал» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25 — 2:0.

Счет на 18-й минуте открыл Кирилл Боженов. На 58-й минуте преимущество нижегородцев удвоилось благодаря автоголу Эрвинга Ботака-Иобома.

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

В первом матче «Пари НН» уступил со счетом 1:2. По сумме двух матчей команда Илича выиграла противостояние и сохранила место в РПЛ. «Арсенал» в следующем сезоне продолжит выступать в первой лиге.