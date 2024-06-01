Финал Кубка России «Зенит» — «Балтика»: дата матча, где смотреть трансляцию, список победителей турнира
- Дата, место проведения и время начала финала Кубка России
- «Зенит»: путь к финалу
- «Балтика»: путь к финалу
- Прогнозы и коэффициенты на финал «Зенит» — «Балтика»
- Что говорят о финале «Зенит» — «Балтика»
- Мнение экспертов о финале «Зенит» — «Балтика»
- Список обладателей Кубка России
- Где смотреть трансляцию финала Кубка России
Дата, место проведения и время начала финала Кубка России
Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в воскресенье, 2 июня. Решающий матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени. Арена игры была выбрана до финалов Путей РПЛ и регионов.
Соперниками в финале Кубка России станут «Зенит» и «Балтика». Команды дошли до решающего матча, проведя в общей сложности по 12 игр. В двух встречах между собой, которые прошли в рамках группы С, клубы обменялись победами.
«Зенит»: путь к финалу
«Зенит» завершил групповой этап Пути РПЛ на первом месте квартета С с 14 очками после встреч с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов». Затем в четвертьфинале верхней сетки сине-бело-голубые оказались сильнее «Динамо», в полуфинале прошли «Спартак», а в финале — прошлогоднего обладателя Кубка ЦСКА после двух ничьих и серии пенальти.
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Путь РПЛ, групповой раунд. «Зенит» — «Ахмат» — 2:0, 3:3 (пенальти — 4:2)
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Путь РПЛ, групповой раунд. «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:1, 0:1
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Путь РПЛ, групповой раунд. «Балтика» — «Зенит» — 1:0, 1:2
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Путь РПЛ, 1/4 финала. «Динамо» — «Зенит» — 1:0, 0:2
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Путь РПЛ, 1/2 финала. «Спартак» — «Зенит» — 1:2, 0:0
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Путь РПЛ, финал. ЦСКА — «Зенит» — 1:1, 0:0 (пенальти 4:5)
«Балтика»: путь к финалу
«Балтика» стала второй в группе С с 12 очками. Команда из Калининграда в четвертьфинале Пути РПЛ победила «Локомотив», а в полуфинале проиграла ЦСКА и переместилась в плей-офф Пути регионов. На втором этапе 1/2 финала нижней сетки балтийцы переиграли «Ростов», а в финале — «Спартак».
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Путь РПЛ, групповой раунд. «Крылья Советов» — «Балтика» — 2:3, 2:1
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Путь РПЛ, групповой раунд. «Ахмат» — «Балтика» — 0:2, 1:4
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Путь РПЛ, групповой раунд. «Балтика» — «Зенит» — 1:0, 1:2
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Путь РПЛ, 1/4 финала. «Балтика» — «Локомотив» — 2:2, 1:1 (пенальти — 7:6)
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Путь РПЛ, 1/2 финала. «Балтика» — ЦСКА — 0:1, 0:2
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Путь регионов, 1/2 финала, второй этап. «Ростов» — «Балтика» — 0:1
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Путь регионов, финал. «Балтика» — «Спартак» — 1:0
Прогнозы и коэффициенты на финал «Зенит» — «Балтика»
Аналитики букмекерских компаний считают петербуржцев безоговорочыми фаворитами финала Кубка России. Победу «Зенита» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность — примерно 62%. Ничья оценивается за 4.20 (24%), успех «Балтики» — за 7.20 (14%).
Что говорят о финале «Зенит» — «Балтика»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации своей команды перед финалом.
«Это отдельный турнир, отдельная игра, шанс для нас и для «Балтики» войти в историю. Мотивация запредельная. Что касается игры «Балтики», то весеннюю часть команда провела очень хорошо — по качеству игры и количеству созданных моментов.
К сожалению, они не добрали свои очки даже в матчах, когда должны были это делать. Эти потери стали ключевыми в чемпионате. Кубок — это кубок. Думаю, все забыли уже чемпионат и готовятся исключительно к финалу Кубка. Это касается и нас. И сто процентов, что это касается и игроков «Балтики», — сказал Семак.
Нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра ставит титул команды выше личных успехов.
«Вы знаете, для меня самое важное, чтобы победила команда и мы завоевали титул. Для меня это куда важнее и всегда будет важнее, чем индивидуальные достижения. Титул лучшего бомбардира чемпионата уже позади, сейчас весь фокус на игре против «Балтики». Безусловно, я буду стараться помогать команде, но неважно, кто забьет. Главное, чтобы мы победили», — сказал Кассьерра.
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассчитывает на поддержку зрителей в игре с чемпионом России.
«Финал много значит не только для меня, но и для клуба. В нашей коллекции не так много трофеев. Безусловно, важный матч.
О «Зените» больше скажет сам Сергей Богданович. Одна из самых сильнейших команд в лиге. Очень вариативная команда. В этом сезоне использовали две-три схемы. Высокое исполнительское мастерство помогает команде быть тактически гибкой.
Безусловно, мы приложим все усилия в этом матче. У нас была неделя на подготовку. Рассказали ребятам о слабых и сильных сторонах «Зенита». Нам важно показать свой лучший футбол. Надеемся, что удача будет на нашей стороне. Также рассчитываем на поддержку стадиона», — сказал Игнашевич.
Защитник «Балтики» Иван Остойич заявил о желании обыграть фаворита.
«Едем в «Лужники» побеждать. Не боимся «Зенит»? Вообще нет. В финале неважно, кто чемпион. Это один матч, и любая команда может выиграть», — цитирует Остойича «РБ Спорт».
Мнение экспертов о финале «Зенит» — «Балтика»
Бывший главный тренер «Локомотива» и других клубов Юрий Семин назвал плюсы каждого из финалистов.
«Для «Балтики» это единственный вариант, как не провалить сезон. Их мотивация будет на высочайшем уровне. В Кубке шансы есть у любой команды. Конечно, «Зенит» — безоговорочный фаворит. Они в находятся в хорошем тонусе, стали чемпионами. Я думаю, они сейчас в хорошем настроении», — сказал Семин в комментарии «СЭ».
Бывший игрок сборной России Роман Широков не исключает сенсационного исхода финала.
«В финальном матче все может случиться. На бумаге «Зенит» — потенциальный победитель. Как будет на деле, покажет игра», — сказал Широков в комментарии «СЭ».
Список обладателей Кубка России
Кубок России разыгрывается с 1992 года. Первым обладателем трофея стало московское «Торпедо».
Наиболее титулованным клубом в Кубке России является «Локомотив» — в активе московского клуба девять побед. 8 титулов у ЦСКА, по 4 раза побеждали «Спартак» и «Зенит».
Все победители Кубка России:
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1993. «Торпедо»
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1994. «Спартак»
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1995. «Динамо»
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1996. «Локомотив»
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1997. «Локомотив»
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1998. «Спартак»
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1999. «Зенит»
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2000. «Локомотив»
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2001. «Локомотив»
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2002. ЦСКА
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2003. «Спартак»
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2004. «Терек»
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2005. ЦСКА
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2006. ЦСКА
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2007. «Локомотив»
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2008. ЦСКА
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2009. ЦСКА
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2010. «Зенит»
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2011. ЦСКА
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2012. «Рубин»
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2013. ЦСКА
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2014. «Ростов»
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2015. «Локомотив»
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2016. «Зенит»
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2017. «Локомотив»
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2018. «Тосно»
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2019. «Локомотив»
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2020. «Зенит»
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2021. «Локомотив»
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2022. «Спартак»
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2023. ЦСКА
Где смотреть трансляцию финала Кубка России
Прямая трансляция матча «Балтика» — «Зенит» пройдет на федеральном спортивном канале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 17.00 по московскому времени. Также трансляция состоится на канале «Матч! Премьер» — эфир стартует в 17.55 мск.
Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка России «Балтика» — «Зенит».