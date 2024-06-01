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1 июня, 23:57

«Реал» обыграл «Боруссию» и стал победителем Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Боруссия» — «Реал».
Фото Reuters

«Реал» одержал победу над «Боруссией» в финале Лиги чемпионов — 2:0.

На 74-й минуте счет открыл защитник мадридцев Дани Карвахаль. На 83-й минуте преимущество «сливочных» удвоил Винисиус Жуниор.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

«Боруссия» во второй раз проиграла в финале Лиги чемпионов — в сезоне-2012/13 команда под руководством Юргена Клоппа уступила «Баварии» (1:2).

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
0:2
Реал

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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