«Реал» обыграл «Боруссию» и стал победителем Лиги чемпионов

«Реал» одержал победу над «Боруссией» в финале Лиги чемпионов — 2:0.

На 74-й минуте счет открыл защитник мадридцев Дани Карвахаль. На 83-й минуте преимущество «сливочных» удвоил Винисиус Жуниор.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

«Боруссия» во второй раз проиграла в финале Лиги чемпионов — в сезоне-2012/13 команда под руководством Юргена Клоппа уступила «Баварии» (1:2).