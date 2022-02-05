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Сегодня, 12:14

Ступак о 24-м месте в скиатлоне: «Получилось очень плохо. Это длится на протяжении всего сезона»

Ступак прокомментировала свое неудачное выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала свое выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка заняла 24-е место по итогам гонки.

— Первая гонка на самом деле получилась очень плохо. Кроме как того, что самочувствие плохое, мне нечего больше сказать. Очень рада за Наташку. Считаю, что это человек, который действительно заслужил быть на второй позиции, а то и на первой. Очень рада, что у нашей команды есть первая медаль. Думаю, это только начало. Но хотелось быть на пьедестале вместе.

— Очень плохое состояние сегодня или в принципе?

— В принципе. Это длится уже на протяжении всего сезона. Думаю, это было заметно. Но я, к сожалению, ничего не могу сделать. Каждый день я пытаюсь что-то изменить, каждый день пытаюсь не плыть по течению, а бороться с этим состоянием, но пока ничего не могу с этим сделать. Надеюсь, что мы будем как-то что-то менять. Пока так.

— А на тренировках бывают хоть какие-то просветы? Чтобы раз — и почувствовала — вот это я.

— Пока что нет.

— А как лыжи работали сегодня?

— Очень хорошо, спасибо нашему сервису.

— А одета как была? Сколько слоев?

— Один. На самом деле, не так уж и холодно. Когда ты бежишь, ты этого не чувствуешь.

— То есть на тренировках были гораздо худшие моменты, чем сегодня?

— Да. Это плюс, когда ты бежишь в толпе.

Золотую медаль в скиатлоне завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер. Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке. Ступак показала худший результат среди российских лыжниц.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак (Белорукова)
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