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Сегодня, 16:32

Олимпийская чемпионка Степанова ответила на слова шведского журналиста

Иван Шитик
Корреспондент
Вероника Степанова.
Фото Instagram

Российская лыжница Вероника Степанова ответила на слова шведского журналиста издания Expressen.

«Комментатору шведской газеты Томасу Петтерссону чудится запрещенный [в Европе] фтор на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет.

Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлссона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!" - написала Степанова в Instagram.

Российская лыжница Вероника Степанова выиграла золотую медаль в эстафете в составе сборной. Воспитанница камчатской лыжной школы стала самой молодой чемпионкой Олимписких игр в лыжных гонках — 21 год и 39 дней. Это лучшее достижение как среди мужчин, так и женщин.

Вероника превзошла достижение трехкратной олимпийской чемпионки, россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала первое золото на Олимпиаде-1998 в Нагано (Япония) на дистанции 30 км в возрасте 21 года и 60 дней.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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