Олимпийская чемпионка Степанова ответила на слова шведского журналиста

Российская лыжница Вероника Степанова ответила на слова шведского журналиста издания Expressen.

«Комментатору шведской газеты Томасу Петтерссону чудится запрещенный [в Европе] фтор на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет.

Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлссона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!" - написала Степанова в Instagram.

Российская лыжница Вероника Степанова выиграла золотую медаль в эстафете в составе сборной. Воспитанница камчатской лыжной школы стала самой молодой чемпионкой Олимписких игр в лыжных гонках — 21 год и 39 дней. Это лучшее достижение как среди мужчин, так и женщин.

Вероника превзошла достижение трехкратной олимпийской чемпионки, россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала первое золото на Олимпиаде-1998 в Нагано (Япония) на дистанции 30 км в возрасте 21 года и 60 дней.