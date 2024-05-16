Ужасное столкновение Торопа, загадочный невыход Акинфеева, безупречный дебют Шайхутдинова. Но сказки в серии пенальти для юного вратаря-киноведа не получилось

Обозреватель «СЭ» — об ответном финале Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА и матче-истории трех армейских вратарей.

Не понимаю оскорблений в адрес Алипа. Это была игровая ситуация

Жуткое столкновение в финале Пути РПЛ Кубка России вратаря армейцев Владислава Торопа и защитника петербуржцев Нуралы Алипа полностью затмило не только ход (тем более что никакого хода-то и не было), но и исход матча. На этот эпизод — особенно на то, как резко дернулась назад голова молодого вратаря — страшно было смотреть. По такой динамике многочисленные переломы лицевой кости удивления не вызывают.

Владиславу — скорейшего и полного выздоровления. Едва начиная карьеру, он познал те риски, которые несет в себе вратарская профессия. Надеюсь, случившееся не нанесет ему также и моральную травму, которая заставит Торопа, например, всю карьеру играть в специальном шлеме, подобно Петру Чеху. Впрочем, такой карьере, как у экс-вратаря «Челси», чьим кумиром детства, кстати, был Ринат Дасаев, можно только позавидовать...

Но абсолютно не понимаю оскорблений в адрес Алипа. Игровая ситуация. Игрок шел на мяч, смотрел явно на него, не видя голкипера. Поделился этим впечатлением с авторитетными тренерами вратарей, и они его полностью подтвердили. Голкипер успел первым, Алип по инерции врезался в него и не имел никакой возможности убрать голову. Это футбол, игра контактная и опасная. Ни о какой карточке зенитовцу там не было и речи. А обезопасить себя — и тренеры вратарей также мне это подтвердили — Тороп мог, если бы вышел, что называется, с коленом.

Столкновение Владислава Торопа и Нуралы Алипа. Фото Владимир Бланк, Известия

Хорошо еще, что все это произошло в Санкт-Петербурге, а не в городе, где с медициной все обстоит хуже. Пример из начала века, где все закончилось трагедией, приводить не хочется, но в тот момент он пришел в голову, думаю, всем.

Выиграй Шайхутдинов серию — надо было бы оживлять Льва Кассиля и писать сценарий к сиквелу фильма «Вратарь»

Вообще же количество травм на поле «Газпром Арены» явно превосходило количество осмысленных действий. Смотреть это было, если честно, невозможно. Играя вроде как в футбол, команды ни в какой футбол не играли.

Вся интрига крутилась вокруг фигуры Владимира Шайхутдинова. 19-летний третий вратарь ЦСКА посреди первого тайма дает телеинтервью, рекламирует свой телеграм-канал «КиноВолька» о сериалах, в общем, смотрит футбол как зритель. Через несколько минут — тяжелая травма Торопа, и тут выясняется, что Игорь Акинфеев, хоть и не скамейке, играть не может. Ответы Владимира Федотова после матча на эту тему запутали еще больше. Травмы нет, играть мог, на скамейке был. Почему же не играл — в таком-то матче? Непонятно. Может, когда-нибудь он сам расскажет.

Владиславу Торопу оказывают медицинскую помощь. Фото Владимир Бланк, Известия

Акинфеев вне игры — а значит, выходить ему, Шайхутдинову. Обсудил его игру, опять же, с тренерами вратарей — и мы сошлись на том, что действовал он отлично. Профессионалы заметили, что Владимир очень хорошо и уверенно вошел в игру, что на его месте смог бы далеко не каждый. Несколько раз классно сыграл на выходах, однажды как раз таки жестко вышел с коленом — так, как мог бы и Тороп в ситуации с Алипом. Что в него летело — Волька взял, сыграл насухо. Каких-то супермоментов «Зенит» не создал, но набедокурить, как мы знаем, любой вратарь может и без них — отдать пас сопернику, например. Или не поймать элементарный мяч, поспособствовав добиванию.

Но тут все было иначе. Это уже начинало походить на кино. На сиквел фильма «Вратарь», который юному голкиперу-кинокритику пришлось бы рецензировать.

Но в серии пенальти всех пяти ударов Шайхутдинов не угадал. Почему? Опять же из моего общения с тренерами вратарей — потому что при всех ударах чуть раньше времени летел отражать мяч и тем самым помогал бьющему. Стоять на месте надо было чуть-чуть дольше, но мальчишке как раз на эту малость терпения не хватало.

Жаль. Но за такой дебют все равно парню большой респект. Недаром и сам Тороп, прислав из больницы фотографию с широкой улыбкой и тампонами в носу («Друзья! Спасибо всем за слова поддержки, — написал он, — Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня — и я это ощущаю. Мы всегда вместе, всегда — ЦСКА. Ваш Слава Тороп»), не забыл и о постскриптуме: «Вова — красавчик!»

По-другому и не скажешь. И мне очень жаль, что у этой истории не получилось совсем уж сказочного конца.

Антон Заболотный не реализует послематчевый пенальти. Фото Владимир Бланк, Известия

Кто плюет в Заболотного — вспомните, кто забил единственный гол ЦСКА в двух матчах с «Зенитом»

В суперфинал вышел клуб из Санкт-Петербурга — опытный Заболотный, бывший игрок «Зенита» который провел на поле весь матч и был уже совершенно обессилен, дрогнул, ударил очень слабо, и Денис Адамов мяч просто поймал. И ведь у Антона был самый реальный шанс в игре, но он чуть промахнулся, а Вильмар Барриос был в сантиметре от того, чтобы мяч попал ему в руку, но успел вовремя ее убрать.

Кстати, тем, кто плюет в не забившего пенальти Заболотного, напомню, что именно он забил в московском матче с игры. А то память на эмоциях у болельщиков резко укорачивается до одного дня.

Что же до успеха Адамова, то мой друг — страстный болельщик «Краснодара» — не преминул заметить, что оба вратаря — победителя финалов двух Путей — РПЛ и регионов — воспитанники «Краснодара». 25-летний Евгений Латышонок и 26-летний Адамов. Ну, и о голкипере собственно «быков», первом вратаре сборной России 25-летнем Матвее Сафонове забывать не стоит. Таких совпадений не бывает. Это хорошая новая вратарская школа в стране, пусть ее представители и проявляют себя в разных клубах. А как иначе, если место основного вратаря в самом «Краснодаре» — одно? Так и Станислав Агкацев не будет долго ждать у моря погоды.

Зенитовцы празднуют победу и выход в Суперфинал Кубка России. Фото ФК «Зенит»

Поздравления «Зениту» с выходом в суперфинал, но хуже играть для попадания в решающий матч, тем более на своем поле, право, сложно. Выход в суперфинал вроде как и есть, как и возможность выиграть все три турнира в сезоне. Но побед в шести последних матчах разных турниров — нет. И гол в них — всего один. В голове не укладывается. И намекает на то, что цикл нынешнего «Зенита» подходит к концу и Сергею Семаку, с которым абсолютно заслуженно продлевают контракт, надо будет строить новую команду.

Пока же сине-бело-голубым осталось три матча, в которых решится все по сезону нынешнему. В чемпионате — в гостях с «Ахматом» и дома с «Ростовом» плюс суперфинал Кубка с «Балтикой». По исходу которого я тоже не был бы так уж категоричен.

Некоторые прозенитовские телеграм-каналы сразу после матча заговорили о том, что суперфинал нужно перенести из Лужников в Санкт-Петербург. Правда, в ответ на мое замечание на этот счет в том же телеграме меня стали уверять, что это шутки. Возможно. Но поверьте опытному человеку — в каждой такой шутке есть только доля шутки.

Для ЦСКА же сезон по большому счету окончен. Чтобы выйти в финал, команда сделала, может, даже больше, чем все, — но не судьба. И усиливаться красно-синим (которым, надеюсь, не придет в голову расставаться с Федотовым — опять же, память у руководства клуба должна быть подлиннее, чем у самых эмоциональных болельщиков, и прошлогодние Кубок и серебро оно едва ли забыло) для решения серьезных задач надо будет очень и очень основательно.

И все же — что произошло с Акинфеевым? Думаю, многим не дает покоя главная тайна этого финала Пути РПЛ. Так же, как после финала ЧМ-1998 до сих пор мир не понимает, что произошло с бразильским Роналдо.