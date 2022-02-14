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Сегодня, 13:52

Александр Бессмертных оценил выступление Сергея Устюгова на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сергей Устюгов.
Фото Reuters

Серебряный призер Олимпиады, российский лыжник Александр Бессмертных высказался о выступлении Сергея Устюгова на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень рад, что Сергей завоевал свою первую олимпийскую медаль. Он шел к ней очень долго и заслуживает ее, как никто другой. Я тренировался вместе с Устюговым и знаю, как он умеет работать. Таких трудолюбивых спортсменов нужно еще поискать.

Был уверен, что Сергей находится в хорошей форме. Полуфинал спринта он проиграл из-за тактического промаха, физическая готовность тут ни при чем. Больше того, Устюгов может рассчитывать и на медали в других дисциплинах. Своего последнего слова в Пекине он еще не сказал», — приводит слова Бессмертных Betonmobile.ru.

13 февраля мужская сборная России выиграла золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе команды выступили Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов.

Источник: https://betonmobile.ru/bessmertnyih-svoego-poslednego-slova-na-olimpiade-ustyugov-eshhe-ne-skazal
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Бессмертных
Сергей Устюгов
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