Мужской скиатлон на Олимпиаде-2022: стартовые номера

Международная лыжная федерация озвучила стартовые номера, под которыми будут выступать лыжники в мужском скиатлоне на Олимпийских играх-2022, который начинается 6 февраля в 10:00 по московскому времени.

Всего на старт выйдут 70 спортсменов, 22 из них обозначены как «сеянные» — то есть имеющие высокий рейтинг в Кубке мира. Они получат более выгодные позиции во время масс-старта. В числе «сеянных» — по четыре представителя России и Норвегии. Лидер нашей сборной Александр Большунов стартует под вторым номером.

Скиатлон — дистанционная индивидуальная контактная гонка, участники которой на протяжении одного старта используют два стиля — классический и коньковый. Дистанция состоит из двух равных участков по 15 км. Сначала лыжники пробегают классический отрезок, затем — коньковый. Гонка начинается в формате масс-старта. После завершения классического участка трассы спортсмены меняют лыжи на коньковые в специальных пит-боксах. Делают они это самостоятельно, что нередко приводит к потере времени. Во время пит-стопа также меняют палки.

Действующий олимпийский чемпион норвежец Симен Крюгер в Пекине не выступит из-за положительного теста на ковид на январских сборах в Италии. (Олег Шамонаев)

Номера сеянных участников олимпийского скиатлона:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Алексей Червоткин (Россия)

4. Ийво Нисканен (Финляндия)

5. Артем Мальцев (Россия)

6. Денис Спицов (Россия)

7. Шюр Рете (Норвегия)

8. Ханс Холун (Норвегия)

9. Юго Лапалю (Франция)

10. Пол Голберг (Норвегия)

11. Франческо Ди Фабиани (Италия)

12. Михал Новак (Чехия)

13. Фридрих Мох (Германия)

14. Лукас Бегль (Германия)

15. Эндрю Мастгрейв (Великобритания)

16. Йонас Бауманн (Швейцария)

17. Калле Халфварссон (Швеция)

18. Клеман Паризе (Франция)

19. Морис Манифика (Франция)

20. Йонас Доблер (Германия)

21. Пертту Хювяринен (Финляндия)

22. Антуан Кир (Канада)