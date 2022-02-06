Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 07:00

Олимпиада-2022, мужской скиатлон: где смотреть и во сколько начало трансляции

Состав мужской сборной России по лыжным гонкам на скиатлон Олимпиады-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится мужчины разыграют медали в скиатлоне 15 км + 15 км. Начало гонки — в 10.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Календарь всех гонок в лыжных соревнованиях на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за ходом гонки можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
0
Читайте также
Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведы назвали результаты своих лыжниц «грандиозным провалом»

Мужской скиатлон на Олимпиаде-2022: стартовые номера
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости