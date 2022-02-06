Олимпиада-2022, мужской скиатлон: где смотреть и во сколько начало трансляции

Состав мужской сборной России по лыжным гонкам на скиатлон Олимпиады-2022

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится мужчины разыграют медали в скиатлоне 15 км + 15 км. Начало гонки — в 10.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Календарь всех гонок в лыжных соревнованиях на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за ходом гонки можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.