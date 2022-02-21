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Сегодня, 16:05

Фетисов назвал Большунова главным героем сборной России на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал лыжника сборной России Александра Большунова главным героем зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«32 медали завоевали. Наш герой — Саша Большунов. Просто красавчик — царь лыж! Там, где у нас профессиональное управление — та же Вяльбе, — там результат. Не хочу никого обидеть, но она живет этим делом. Отсюда и результат.

Конечно, фигурное катание на уровне. Выводы напрашиваются сами собой: спорт высших достижений требует анализа того, почему получилось второе место вместо первого и четвертое — вместо третьего. Олимпиада дает возможность оценить, что происходит в каждом виде спорта», — сказал Фетисов «Чемпионату».

Большунов завоевал на этих Играх пять медалей: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Всего на счету сборной России 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4618725-fetisov-nazval-bolshunova-glavnym-geroem-sbornoj-rossii-na-zimnej-olimpiade-2022.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Вячеслав Фетисов
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