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Сегодня, 13:16

Финский лыжник Линдхольм заявил, что во время масс-старта на Олимпиаде-2022 отморозил половые органы

Анна Горшкова
Корреспондент

Финский лыжник Реми Линдхольм рассказал о проблемах после масс-старта на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

«Погода была немного ветреной. Вы, наверное, можете догадаться, что было во льду, когда я пересек финишную черту. Довольно мучительная боль», — приводит слова спортсмена MTV Uutiset.

По словам финна, после гонки он получил грелку от немецкого персонала.

«Я положил ее себе в трусы. Через некоторое время это помогло», — добавил Линдхольм.

Напомним, что перед стартом организаторами было принято решение сократить дистанцию масс-старта с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

Гонку выиграл россиянин Александр Большунов, вторым стал его соотечественник Иван Якимушкин, а третье место занял Симен Крюгер.

Источник: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaishiihtaja-koki-sietamatonta-kipua-kun-sukuelin-jaatyi-saksalainen-tuli-hatiin-se-auttoi-hetken-paasta/8359594?mtv_ref=twb_urheilu_uusimmat_ei-F1-kiekko
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