Олег Матыцин назвал Большунова главным героем Олимпиады в Пекине

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал главного героя в составе сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

— Об успехах. Сан Саныч Большунов, наш герой.

— Настоящий русский герой, который всей своей жизнью, историей показывает, что можно творить чудеса, если ты работаешь с детства. Мы знаем, как семья за него переживала, — и отец, который даже летом выкладывал снежную дорожку, чтобы он тренировался, и супруга. Это очень хороший личный пример целостного человека, который стремится к своей цели, добивается ее, который очень уважительно относится к труду, к своим тренерам, ко всей федерации, к команде.

Я поздравляю его и еще раз с удовольствием пожму ему руку. Пожелаю ему успехов, реализовать себя и дальше, хотя он сегодня уже фактически признан специалистами королем лыж. Королем сложно стать, но им непросто и оставаться, подтверждать это звание. Пусть долгие годы он это звание никому не отдает. Чтобы баланс и гармония были у него в жизни и в спорте.

Конечно, еще раз не могу не отметить Елену Валерьевну Вяльбе. Низкий поклон ей и всему штабу Юрия Бородавко, абсолютно всем тренерам. Недавно с супругой пересматривали фильм «Белый снег» про Елену Валерьевну. Она, конечно, достойна самых теплых слов за создание атмосферы и ту работу, которая и привела к этим результатам, — приводит слова Матыцина ТАСС.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.

Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.