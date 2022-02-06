Вяльбе поздравила Большунова и Спицова с борта самолета на Олимпиаду

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Видео опубликовал Олимпийский комитет России (ОКР) в социальных сетях.

Во время финиша 25-летнего лыжника Вяльбе находилась на борту самолета. Она следила за трансляцией по ноутбуку и эмоционально закричала, когда стало понятно, что Большунов не упустит победу.

Россиянин Денис Спицов стал вторым.