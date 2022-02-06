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Сегодня, 11:38

Вяльбе поздравила Большунова и Спицова с борта самолета на Олимпиаду

Президент ФЛГР Вяльбе эмоционально отреагировала на победу российских лыжников на борту самолета
Елена Вяльбе радуется победе Александра Большунова.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Видео опубликовал Олимпийский комитет России (ОКР) в социальных сетях.

Во время финиша 25-летнего лыжника Вяльбе находилась на борту самолета. Она следила за трансляцией по ноутбуку и эмоционально закричала, когда стало понятно, что Большунов не упустит победу.

Россиянин Денис Спицов стал вторым.

Олимпиада
Александр Большунов
Денис Спицов
Елена Вяльбе
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