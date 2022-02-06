«Это нокаут». Нортуг оценил победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Нортуг отреагировал на победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Нокаут от Большунова», — написал у себя в Twitter Нортуг за несколько минут до финиша, когда стало понятно, что россиянин одержит победу.

Knockout Bolshunov ? — Petter Northug Jr (@PetterNorthugJr) February 6, 2022

Большунов завоевал первую золотую олимпийскую медаль в карьере.

Благодаря победе Большунова и серебряной медали Дениса Спицова сборная России вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, которая проходит с 4 по 20 февраля.