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Сегодня, 11:38

«Это нокаут». Нортуг оценил победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Нортуг отреагировал на победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Нокаут от Большунова», — написал у себя в Twitter Нортуг за несколько минут до финиша, когда стало понятно, что россиянин одержит победу.

Большунов завоевал первую золотую олимпийскую медаль в карьере.

Благодаря победе Большунова и серебряной медали Дениса Спицова сборная России вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, которая проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Петтер Нортуг
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