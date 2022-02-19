Дворкович высказался о золоте Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде

Дворкович отреагировал на победу Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал золото Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Выступили настоящей командой с безусловным лидером. На 50 км возможно и весь пьедестал бы заняли. Против такой команды у соперников шансов не было, все сработали блестяще», — сказал Дворкович «СЭ».

Ранее, 19 февраля, победителем масс-старта стал россиянин Александр Большунов, второе место — у Ивана Якимушкина.

Олимпиада завершится в воскресенье, 19 февраля.