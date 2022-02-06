Дементьев назвал превосходным золото Большунова в скиатлоне на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал «СЭ» выступление российских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

«Это здорово! Давно таких финишей не было. Поздравляю ребят. Классное выступление. Первое и второе место. Спортсмены все сделали правильно. Такой огромный отрыв — однозначно результат подготовки. Как и говорили перед Олимпиадой, тяжелые условия, морозы, все сыграло нам на руку. Если оценить одним словом наши результаты, превосходно!» — сказал Дементьев «СЭ».

Александр Большунов завоевал первое олимпийское золото в карьере. Также эта золотая медаль является первой для России на Олимпиаде в Пекине.

Второе место занял еще один россиянин, Денис Спицов. На третьей строчке финишировал финн Ийво Нисканен.