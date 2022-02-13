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Бородавко — о победе лыжников в эстафете: «Теперь можно расслабиться? Мы и не напрягались!»

Бородавко прокомментировал победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин.
Фото Reuters

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

— Вас не удивило, что Клебо особо даже не пытался догонять?

— Меня не то, что не удивило, но, может, он просто реально смотрел на вещи, на свое состояние. Понимал, что сможет сделать, что не сможет. Меня это поэтому абсолютно не волнует.

— Были споры по составу или это был основной вариант?

— Было два варианта, но каких-то сильных споров не было.

— Можно расслабиться здесь?

— Мы особо и не напрягались.

— А на командный спринт?

— Сейчас время радоваться, подводить итоги, но через день будут новые соревнования — командный спринт. Все опять включатся в борьбу. Сейчас мы должны радоваться от второй победы в эстафете. Это дорогого стоит. У нас восемь олимпийских чемпионов за два дня! Это великолепно.

— А вы помните в 80-м году победу? Смотрели?

— Конечно, смотрели. Это были великолепные лыжники. Сегодня по подбору у нас получается сильнейшая команда в мире.

— Могли тогда подумать, что это все растянется на 42 года?

— Ну это спорт. Каждое поколение старалось, но не всегда получалось. Сейчас подобрались великолепные ребята, которые смогли это сделать. Будем надеется, что они пришли надолго

— Если сравнить ощущения от вчерашней победы девчонок и сегодняшние, какая более неожиданная?

— У девочек были просто какие-то команды послабее. Команда Норвегии была ослабленная.

В составе российской сборной выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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