Бородавко прокомментировал победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

— Вас не удивило, что Клебо особо даже не пытался догонять?

— Меня не то, что не удивило, но, может, он просто реально смотрел на вещи, на свое состояние. Понимал, что сможет сделать, что не сможет. Меня это поэтому абсолютно не волнует.

— Были споры по составу или это был основной вариант?

— Было два варианта, но каких-то сильных споров не было.

— Можно расслабиться здесь?

— Мы особо и не напрягались.

— А на командный спринт?

— Сейчас время радоваться, подводить итоги, но через день будут новые соревнования — командный спринт. Все опять включатся в борьбу. Сейчас мы должны радоваться от второй победы в эстафете. Это дорогого стоит. У нас восемь олимпийских чемпионов за два дня! Это великолепно.

— А вы помните в 80-м году победу? Смотрели?

— Конечно, смотрели. Это были великолепные лыжники. Сегодня по подбору у нас получается сильнейшая команда в мире.

— Могли тогда подумать, что это все растянется на 42 года?

— Ну это спорт. Каждое поколение старалось, но не всегда получалось. Сейчас подобрались великолепные ребята, которые смогли это сделать. Будем надеется, что они пришли надолго

— Если сравнить ощущения от вчерашней победы девчонок и сегодняшние, какая более неожиданная?

— У девочек были просто какие-то команды послабее. Команда Норвегии была ослабленная.

В составе российской сборной выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.