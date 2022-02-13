Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу мужской сборной России в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Это первая золотая медаль для нашей мужской сборной за 42 года.

«Все рады! Хотелось бы поздравить всех россиян и любителей лыжного спорта, все территории, на которых спортсмены выступают, личных тренеров с этой победой. Мне нравится, что традиции продолжаются! 42 года, действительно, российские лыжники на Олимпиадах не выигрывали. Хотелось бы пожелать не ждать так долго еще раз. Рад, что после меня выросло такое хорошее поколение! У нас хорошо работает Федерация. Елена Валерьевна хорошо руководит! Правильно подобрали тренеров. Спортсмены уже не мальчики. Все способствовало этому результату. Рад, что за эти два дня у нас прибавилось 8 олимпийских чемпионов. Отдельно радуюсь за Устюгова, который под, может быть, конец своей карьеры завоевал золото Олимпиады», — сказал Зимятов «СЭ».

В составе российской сборной в эстафете выступили Алекcей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.