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Губерниев: «Большунов — талант столетия»

Губерниев назвал Большунова талантом столетия
Мария Куцубеева
Корреспондент

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на золото Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
«Восхищаюсь Большуновым! Это самый грандиозный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, как Зимятов в Лейк-Плэсиде. Талант столетия. Якимушкин тоже феномен! Очень рад за команду нашу. Главный спортсмен этой Олимпиады в лыжах, не Клебо, а Большунов», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 19 февраля, по итогам гонки российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.
Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля
Олимпиада
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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