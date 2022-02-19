Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на золото Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Восхищаюсь Большуновым! Это самый грандиозный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, как Зимятов в Лейк-Плэсиде. Талант столетия. Якимушкин тоже феномен! Очень рад за команду нашу. Главный спортсмен этой Олимпиады в лыжах, не Клебо, а Большунов», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 19 февраля, по итогам гонки российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).