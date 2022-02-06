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Сегодня, 11:50

Большунов сломал пьедестал во время церемонии награждения после победы в скиатлоне на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов сломал пьедестал после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
Фото Telegram-канал Дмитрия Губерниева

Российский лыжник Александр Большунов повредил пьедестал во время церемонии награждения после скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

Большунов, одержавший победу в гонке, прыгнул на верхнюю ступень пьедестала, после чего от нее отвалилась накладка с изображением олимпийских колец. Россиянин пытался поднять накладку, но не смог этого сделать и продолжил праздновать победу.

Видео церемонии награждения выложил у себя в Telegram-канале комментатор Дмитрий Губерниев.

Сегодня, 6 февраля Большунов выиграл скиатлон на Олимпиаде в Пекине и завоевал первую золотую олимпийскую медаль в карьере.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Благодаря победе Большунова и серебряной медали Дениса Спицова в скиатлоне Россия поднялась на второе место в медальном зачете Игр.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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