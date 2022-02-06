Большунов заявил, что еще во время гонки у него наворачивались слезы

Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине поделился своими эмоциями. По его словам, на последнем круге наворачивались слезы.

«Нереальные эмоции. Бежал последний круг — и слезы наворачивались. Понимал: вот оно! Олимпийское золото! В нужный момент я забираю то, ради чего все спортсмены мира тренируются годами. Большое спасибо Пекину и Китаю. Именно здесь у меня все получилось», — отметил Большунов.

Большунов добавил, что до гонки у него были проблемы со скоростью, однако сегодня было идеальное состояние.

«После «Тур де Ски» я понимал — опускаться больше некуда. Дальше будет лучше. На протяжении всего месяца я понимал, что могу выиграть, — сказал Большунов. — Но здесь, три-четыре дня назад, делали интервальную работу — и я плакал, потому что моя скорость была даже ниже тренировочной. Просто не мог ускориться. Даже работу не доделал, уехал домой. Видимо, так было нужно, чтобы сегодня у меня было идеальное состояние».

25-летний Большунов выиграл гонку с большим отрывом. Вторым стал его партнер по команде Денис Спицов. Замкнул тройку финский лыжник Иво Нисканен.