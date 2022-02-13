«А вот и результат». Большунов высказался о победе сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде

Лыжник Александр Большунов высказался о золоте сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов в Instagram прокомментировал победу сборной в эстафете по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине.

«А вот и результат», — написал под совместной фотографией со спортсменами лыжник.