«А вот и результат». Большунов высказался о победе сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде
Лыжник Александр Большунов высказался о золоте сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде
Российский лыжник Александр Большунов в Instagram прокомментировал победу сборной в эстафете по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине.
«А вот и результат», — написал под совместной фотографией со спортсменами лыжник.
В составе российской сборной выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.
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