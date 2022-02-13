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Сегодня, 12:38

«А вот и результат». Большунов высказался о победе сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде

Лыжник Александр Большунов высказался о золоте сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде
Виктория Кравченко
Александр Большунов.
Фото Getty Images
Российский лыжник Александр Большунов в Instagram прокомментировал победу сборной в эстафете по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине.
«А вот и результат», — написал под совместной фотографией со спортсменами лыжник.

В составе российской сборной выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.

Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)

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