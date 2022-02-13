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Сегодня, 12:30

«Наши лыжники — великие спортсмены». Роднина — о победе России в эстафете на Олимпиаде

Роднина предложила представить Вяльбе к государственной награде
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Ирина Роднина.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу мужской сборной России в эстафете 4x10 км на Олимпиаде в Пекине.

«Молодцы! Каждый внес свою лепту. Потрясающе! Наши лыжники — великие спортсмены. Поздравляю всю страну. А еще я хочу отметить работу Вяльбе. Ее работа в федерации показывает, что мы впереди планеты всей. 42 года ждали этой победы? Да, я знаю. Я видела гонку Веденина в 1972 году... В олимпийском комитете , конечно, будут наградные листы. И я считаю, Вяльбе заслуживает самой высокой награды», — сказала Роднина «СЭ»

Сегодня, 13 февраля Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Золото в мужской эстафете стало для отечественных лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз наши лыжники побеждали на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде (США). Тогда чемпионами в составе сборной СССР стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Олимпиада-2022: Александр Большунов и&nbsp;Сергей Устюгов. Золото и финиш с флагом в лыжной эстафете! Гонки преследования в биатлоне. Онлайн-трансляция 13 февраля
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
Елена Вяльбе
Ирина Роднина
Сергей Устюгов
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