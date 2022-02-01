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Сегодня, 11:07

«Привет, Пекин!» Большунов показал видео из Китая, где пройдет Олимпиада

Лыжник Большунов показал видео из Пекина, где пройдет Олимпиада
Виктория Кравченко

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов в своем Instagram опубликовал видео, в котором показал прибытие в Олимпийскую деревню.

Beijing ni hao! («Привет, Пекин!») — написал Большунов.

В состав мужской сборной на Олимпиаду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев. У женщин в команду попали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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