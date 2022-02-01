Клебо прибыл в аэропорт в маске, капюшоне и горнолыжных очках

Перед вылетом в Пекин из Осло сборная Норвегии по лыжным гонкам сдала отрицательные тесты на коронавирус. После четырех заражений на сборах в Италии были огромные опасения по поводу распространения вируса в команде, однако новых инцидентов пока не зарегистрировано.

При этом многие спортсмены на время поездки в Китай предприняли повышенные меры безопасности. Как сообщает NRK, Эмиль Иверсен и Пол Гольберг, помимо защитной маски, используют солнцезащитные очки. А Йоханнес Клебо, страдающий ковидофобией, перемещался по аэропорту в маске и огромных горнолыжных очках, а поверх всего этого был надвинут капюшон.