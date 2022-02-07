Большунов не дал потрогать Губерниеву свою золотую медаль после награждения на Олимпиаде в Пекине

Чемпион Олимпиады в Пекине в скиатлоне Александр Большунов после торжественной церемонии награждения дал интервью российскому комментатору Дмитрию Губерниеву.

На просьбу журналиста потрогать золотую медаль лыжник ответил отказом, отметив, что в нынешних условиях это может быть опасно.

Однако Большунов дал обещание, что после 19 февраля, когда у лыжников пройдет заключительная гонка на 50 км, он обязательно даст посмотреть свою награду.

Напомним, что сегодня, 7 февраля, Большунов, а также его партнер по команде Денис Спицов, занявший второе место, получили медали Игр в Пекине. На торжественной церемонии им их вручила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Впервые на этой Олимпиаде в честь российского спортсмена прозвучал концерт Чайковского, который используется вместо российского гимна при награждении.