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Сегодня, 15:10

Вяльбе приняла участие в награждении Большунова и Спицова на Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Getty Images

На Олимпиаде в Пекине прошла торжественная церемония награждения лыжников по итогам скиатлона.

Медали спортсменам были вручены при участии президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая также является членом совета Международной федерации лыжного спорта.

Первое место во вчерашней стартовой гонке Игр занял российский лыжник Александр Большунов. В его честь впервые на этой Олимпиаде прозвучал концерт Чайковского.

Второе место занял россиянин Денис Спицов. Замкнул тройку финский лыжник Иво Нисканен.

Напомним, что из-за санкций ВАДА в честь россиян не может звучать национальный гимн — он заменен фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
Елена Вяльбе
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